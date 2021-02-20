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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 19, 2021

Carroll County Times
Feb 20, 2021 9:09 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/19/2021BERNSTEIN, JARED ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
2/19/2021BERNSTEIN, JARED ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/19/2021BERNSTEIN, JARED ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/19/2021CHARETTE, NATALIE PAIGEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/2021KURTZ, TROY LAMARVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
2/19/2021MARKS, NICKYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/2021SULLIVAN JR, IVAN LEROYKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2021SULLIVAN JR, IVAN LEROYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2021SULLIVAN JR, IVAN LEROYDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2021SULLIVAN JR, IVAN LEROYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2021SULLIVAN JR, IVAN LEROYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/19/2021TEW, JEFF ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/2021TEW, JEFF ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/2021WETHERBEE, ASHLEYDRIVING VEH IN VIOLATION OF PROVISIONAL LIC REQUIREMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/2021WETHERBEE, ASHLEYFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/19/2021WETHERBEE, ASHLEYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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