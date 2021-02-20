Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 19, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/19/2021
|BERNSTEIN, JARED ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|2/19/2021
|BERNSTEIN, JARED ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/19/2021
|BERNSTEIN, JARED ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/19/2021
|CHARETTE, NATALIE PAIGE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/2021
|KURTZ, TROY LAMAR
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|2/19/2021
|MARKS, NICKY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/2021
|SULLIVAN JR, IVAN LEROY
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2021
|SULLIVAN JR, IVAN LEROY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2021
|SULLIVAN JR, IVAN LEROY
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2021
|SULLIVAN JR, IVAN LEROY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2021
|SULLIVAN JR, IVAN LEROY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/19/2021
|TEW, JEFF ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/2021
|TEW, JEFF ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/2021
|WETHERBEE, ASHLEY
|DRIVING VEH IN VIOLATION OF PROVISIONAL LIC REQUIREMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/2021
|WETHERBEE, ASHLEY
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/19/2021
|WETHERBEE, ASHLEY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE