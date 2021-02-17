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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 16, 2021

Carroll County Times
Feb 17, 2021 8:44 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/16/2021COONEY, ZACHARY TAYLORCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
2/16/2021COONEY, ZACHARY TAYLORCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
2/16/2021COONEY, ZACHARY TAYLORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
2/16/2021COONEY, ZACHARY TAYLORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
2/16/2021CROWDER, BENJAMIN HAROLDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/16/2021CROWDER, BENJAMIN HAROLDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/16/2021DANA, ANDREW STEVENPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
2/16/2021DANA, ANDREW STEVENCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
2/16/2021DANA, ANDREW STEVENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/16/2021DAY, BRENT BRYANTVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
2/16/2021DAY, BRENT BRYANTVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
2/16/2021HOFFMAN, JOCELYN NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/2021HOFFMAN, JOCELYN NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIEVIOLATION OF PROBATION 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/16/2021JACKSON, TAMMY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/16/2021JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARESEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAMHELD AT CCDC
2/16/2021JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARESEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
2/16/2021JOSEPH, JOHN OLUWDAMILAREASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/16/2021JOSEPH, JOHN OLUWDAMILAREASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/16/2021JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARESEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
2/16/2021JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARERAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/16/2021RHOTEN, CHARLES LACEYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/16/2021ZUKAS, STEPHANIE NIKOLEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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