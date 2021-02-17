Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 16, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/16/2021
|COONEY, ZACHARY TAYLOR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|2/16/2021
|COONEY, ZACHARY TAYLOR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|2/16/2021
|COONEY, ZACHARY TAYLOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|2/16/2021
|COONEY, ZACHARY TAYLOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|2/16/2021
|CROWDER, BENJAMIN HAROLD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/16/2021
|CROWDER, BENJAMIN HAROLD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/16/2021
|DANA, ANDREW STEVEN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/16/2021
|DANA, ANDREW STEVEN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/16/2021
|DANA, ANDREW STEVEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/16/2021
|DAY, BRENT BRYANT
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|DAY, BRENT BRYANT
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|HOFFMAN, JOCELYN NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/2021
|HOFFMAN, JOCELYN NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/16/2021
|JACKSON, TAMMY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/16/2021
|JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARE
|SEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAM
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARE
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARE
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|JOSEPH, JOHN OLUWDAMILARE
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/16/2021
|ZUKAS, STEPHANIE NIKOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE