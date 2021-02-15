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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 12, 2021

Carroll County Times
Feb 15, 2021 10:09 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/12/2021DIRECTOR, TROY ADAMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/12/2021HARRISON-SCHRELL, SHANTELL NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
2/12/2021JOHNSON, MAURICE JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021JOHNSON, MAURICE JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021JOHNSON, MAURICE JRPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021JOHNSON, MAURICE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021MATTATELL, CRAIG GEORGE JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
2/12/2021OQUINN, KAELAH JINELLEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/12/2021SHRINER, DONALD WAYNE JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021SHRINER, DONALD WAYNE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021SHRINER, DONALD WAYNE JRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021SHRINER, DONALD WAYNE JRDRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021STANLEY, ARTHUR NMNFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021WATTS, KYLE EDWARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
2/12/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/12/2021WILLIAMS, AUBREY CHARLES JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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