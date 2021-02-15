Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 12, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/12/2021
|DIRECTOR, TROY ADAM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/12/2021
|HARRISON-SCHRELL, SHANTELL NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|2/12/2021
|JOHNSON, MAURICE JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|JOHNSON, MAURICE JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|JOHNSON, MAURICE JR
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|JOHNSON, MAURICE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|MATTATELL, CRAIG GEORGE JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|2/12/2021
|OQUINN, KAELAH JINELLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/12/2021
|SHRINER, DONALD WAYNE JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|SHRINER, DONALD WAYNE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|SHRINER, DONALD WAYNE JR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|SHRINER, DONALD WAYNE JR
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|STANLEY, ARTHUR NMN
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|WATTS, KYLE EDWARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/12/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/12/2021
|WILLIAMS, AUBREY CHARLES JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE