Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 11, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/11/2021
|SHAYE, CHRISTOPHER COLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|GREEN, JASON TYLER
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|GREEN, JASON TYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|GREEN, JASON TYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|GREEN, JASON TYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|GREEN, JASON TYLER
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|MCCLEAF, CREEDON WAYNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|BINDSCHUSZ, BETH YVONNE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|2/11/2021
|DELA-CRUZ, DANIEL JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND