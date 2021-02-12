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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 11, 2021

Carroll County Times
Feb 12, 2021 8:27 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/11/2021SHAYE, CHRISTOPHER COLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/11/2021GREEN, JASON TYLERRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
2/11/2021GREEN, JASON TYLERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/11/2021GREEN, JASON TYLERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/11/2021GREEN, JASON TYLERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/11/2021GREEN, JASON TYLERASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021MCCLEAF, CREEDON WAYNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021BINDSCHUSZ, BETH YVONNECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
2/11/2021DELA-CRUZ, DANIEL JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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