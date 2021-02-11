Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 6, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/6/2021
|FORD, RYAN JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/6/2021
|DEFOOR, DIRK WILLIAM
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|2/6/2021
|DEFOOR, DIRK WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/6/2021
|DEFOOR, RESHA DEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/6/2021
|LARMORE, JON BENEDICT
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/6/2021
|CORBIN, TORI CHEYENE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2021
|CORBIN, TORI CHEYENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2021
|CORBIN, TORI CHEYENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/6/2021
|KESNER, NICHOLAS CODEY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/6/2021
|KESNER, NICHOLAS CODEY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|2/6/2021
|KESNER, NICHOLAS CODEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|2/6/2021
|KESNER, NICHOLAS CODEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC