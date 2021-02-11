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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 6, 2021

Carroll County Times
Feb 11, 2021 9:54 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/6/2021FORD, RYAN JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/6/2021DEFOOR, DIRK WILLIAMINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
2/6/2021DEFOOR, DIRK WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/6/2021DEFOOR, RESHA DEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/6/2021LARMORE, JON BENEDICTVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/6/2021CORBIN, TORI CHEYENECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2021CORBIN, TORI CHEYENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2021CORBIN, TORI CHEYENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/6/2021KESNER, NICHOLAS CODEYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/6/2021KESNER, NICHOLAS CODEYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
2/6/2021KESNER, NICHOLAS CODEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
2/6/2021KESNER, NICHOLAS CODEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC

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