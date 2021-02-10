Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 9, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/9/2021
|HILL, DOUGLAS JAMES
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|BELLUSCI, SAMUEL NICHOLAS
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/2021
|BELLUSCI, SAMUEL NICHOLAS
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/2021
|FENOFF, MELANIE LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/9/2021
|FENOFF, MELANIE LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/9/2021
|KEYSER, RYAN THOMAS
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/2021
|KEYSER, RYAN THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/2021
|KEYSER, RYAN THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/2021
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|MCKENZIE, MICHAEL ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED ON BOND
|2/9/2021
|PILLI, ERIC VINCENT
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/9/2021
|NEGLEY, RACHEL ELIZABETH
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/9/2021
|BARNHART, GEORGE ALEXANDER
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|2/9/2021
|BARNHART, GEORGE ALEXANDER
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|2/9/2021
|BARNHART, GEORGE ALEXANDER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/9/2021
|BARNHART, GEORGE ALEXANDER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/9/2021
|BARNHART, GEORGE ALEXANDER
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|2/9/2021
|JOHNSON, DONTE RENALD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|COMPTON, PATRICIA ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/9/2021
|COLLINS, CHARLES DAVID III
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|2/9/2021
|COLLINS, CHARLES DAVID III
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY