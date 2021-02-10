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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 9, 2021

Carroll County Times
Feb 10, 2021 8:43 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/9/2021HILL, DOUGLAS JAMESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/9/2021BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/2021BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/2021FENOFF, MELANIE LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/9/2021FENOFF, MELANIE LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/9/2021KEYSER, RYAN THOMASCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/2021KEYSER, RYAN THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/2021KEYSER, RYAN THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/2021BLIZZARD, JASON TIMOTHYFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
2/9/2021BLIZZARD, JASON TIMOTHYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
2/9/2021BLIZZARD, JASON TIMOTHYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/9/2021BLIZZARD, JASON TIMOTHYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
2/9/2021MCKENZIE, MICHAEL ANTHONYFAILURE TO APPEARRELEASED ON BOND
2/9/2021PILLI, ERIC VINCENTVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/9/2021NEGLEY, RACHEL ELIZABETHUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
2/9/2021BARNHART, GEORGE ALEXANDERRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
2/9/2021BARNHART, GEORGE ALEXANDERCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
2/9/2021BARNHART, GEORGE ALEXANDERCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/9/2021BARNHART, GEORGE ALEXANDERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/9/2021BARNHART, GEORGE ALEXANDERCDS: POSS W/I DIST: NARC 
2/9/2021JOHNSON, DONTE RENALDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/9/2021COMPTON, PATRICIA ANNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/9/2021COLLINS, CHARLES DAVID III(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE 
2/9/2021COLLINS, CHARLES DAVID III(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY

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