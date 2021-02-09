Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 8, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/8/2021
|SANDERS, KURT LEWIS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/2021
|ATWELL, ANTHONY RAY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/2021
|BUSH, COREY DEVON
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|BUSH, COREY DEVON
|CONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|BUSH, COREY DEVON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|BUSH, COREY DEVON
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|BUSH, COREY DEVON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|MAGRUDER, LAMONT CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|MAGRUDER, LAMONT CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|MAGRUDER, LAMONT CHRISTOPHER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2021
|HICKERSON, KAYLA MICHELLE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC