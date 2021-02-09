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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 8, 2021

Carroll County Times
Feb 09, 2021 8:51 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/8/2021SANDERS, KURT LEWISFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/2021ATWELL, ANTHONY RAYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/2021BUSH, COREY DEVONDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021BUSH, COREY DEVONCONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021BUSH, COREY DEVONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021BUSH, COREY DEVONCONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021BUSH, COREY DEVONASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021MAGRUDER, LAMONT CHRISTOPHERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021MAGRUDER, LAMONT CHRISTOPHERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021MAGRUDER, LAMONT CHRISTOPHERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2021HICKERSON, KAYLA MICHELLEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC

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