Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 5, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/5/2021
|ABBOTT, ALYSSA MARIE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/5/2021
|FREBERTSHAUSER, BRANDON GLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/5/2021
|FREBERTSHAUSER, BRANDON GLEN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/5/2021
|GOPSHES, JOSHUA CORI
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2021
|GOPSHES, JOSHUA CORI
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2021
|GRIFFIN, JONATHAN BERNARD
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/5/2021
|MCLAREN, BRITTANY MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2021
|MCLAREN, BRITTANY MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2021
|PALMISANO, ANTHONY MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2021
|PALMISANO, ANTHONY MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/5/2021
|POTTER, MEGAN NICOLE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS