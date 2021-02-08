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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 5, 2021

Carroll County Times
Feb 08, 2021 10:51 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/5/2021ABBOTT, ALYSSA MARIEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/5/2021FREBERTSHAUSER, BRANDON GLENASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/5/2021FREBERTSHAUSER, BRANDON GLENASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
2/5/2021GOPSHES, JOSHUA CORICDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2021GOPSHES, JOSHUA CORICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2021GRIFFIN, JONATHAN BERNARDBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
2/5/2021MCLAREN, BRITTANY MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2021MCLAREN, BRITTANY MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2021PALMISANO, ANTHONY MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2021PALMISANO, ANTHONY MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/5/2021POTTER, MEGAN NICOLEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS

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