Daily arrest report for those arrested in Carroll County Jan. 28, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/28/2021
|BLYE, BENJAMIN FRANKLIN V
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/28/2021
|MELTON, RICHARD JAMES
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/28/2021
|MOHN, CORY LEE
|FAIL OF DRIVER INVOLVED IN ACC TO GIVE INSURANCE POLICY INFO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2021
|MOHN, CORY LEE
|FAIL/STOP AFTER ACC. W/DAMAGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2021
|MOHN, CORY LEE
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2021
|MOHN, CORY LEE
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2021
|MOHN, CORY LEE
|UNAUTHORIZED DISPLAYAND USE OF REQ. PLATE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2021
|MOHN, CORY LEE
|OPERATING UNREGISTERED VEH ON HWY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/28/2021
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/28/2021
|TORRES, BRANDON LOUIS
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND