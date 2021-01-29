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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Jan. 28, 2021

Carroll County Times
Jan 29, 2021 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/28/2021BLYE, BENJAMIN FRANKLIN VDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
1/28/2021MELTON, RICHARD JAMESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/28/2021MOHN, CORY LEEFAIL OF DRIVER INVOLVED IN ACC TO GIVE INSURANCE POLICY INFORELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2021MOHN, CORY LEEFAIL/STOP AFTER ACC. W/DAMAGERELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2021MOHN, CORY LEEFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISIONRELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2021MOHN, CORY LEEDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2021MOHN, CORY LEEUNAUTHORIZED DISPLAYAND USE OF REQ. PLATERELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2021MOHN, CORY LEEOPERATING UNREGISTERED VEH ON HWYRELEASED-UNSECURED BOND
1/28/2021STONESIFER, NICHOLAS ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/28/2021TORRES, BRANDON LOUISVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND

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