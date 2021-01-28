Daily arrest report for those arrested in Carroll County Jan. 27, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/27/2021
|SIERRA-JIMENEZ, GABEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|SIERRA-JIMENEZ, GABEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|SIERRA-JIMENEZ, GABEL
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|COOPER, JASON BRIAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|COOPER, JASON BRIAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|POWNALL, RICKY DONALD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/27/2021
|POWNALL, RICKY DONALD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/27/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|HERNANDEZ, JONATHAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/27/2021
|LAWRENCE, AMIE LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/27/2021
|RESPASS, PHILLIPPE DIDIER
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC