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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Jan. 27, 2021

Carroll County Times
Jan 28, 2021 8:19 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/27/2021SIERRA-JIMENEZ, GABELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/27/2021SIERRA-JIMENEZ, GABELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/27/2021SIERRA-JIMENEZ, GABELROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
1/27/2021COOPER, JASON BRIANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
1/27/2021COOPER, JASON BRIANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/27/2021POWNALL, RICKY DONALDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/27/2021POWNALL, RICKY DONALDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/27/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
1/27/2021HERNANDEZ, JONATHANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/27/2021LAWRENCE, AMIE LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/27/2021RESPASS, PHILLIPPE DIDIERASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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