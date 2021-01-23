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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Jan. 22, 2021

Carroll County Times
Jan 23, 2021 6:28 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/22/2021ALBRIGHT, JASON RAMSEYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/22/2021PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOSNEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/22/2021PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOSNEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/22/2021PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOSNEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/22/2021PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOSNEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/22/2021PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOSNEGLECT OF MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/22/2021PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOSCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/22/2021MESSNER, TORI DARLENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/22/2021MESSNER, TORI DARLENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/22/2021MESSNER, TORI DARLENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/22/2021MESSNER, TORI DARLENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/22/2021MESSNER, TORI DARLENECDS:POSS W/INTENT DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND

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