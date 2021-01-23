Daily arrest report for those arrested in Carroll County Jan. 22, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/22/2021
|ALBRIGHT, JASON RAMSEY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|1/22/2021
|PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOS
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/22/2021
|PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOS
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/22/2021
|PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOS
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/22/2021
|PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOS
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/22/2021
|PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOS
|NEGLECT OF MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/22/2021
|PEREZ-AGUILAR, GASTON SANTOS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/22/2021
|MESSNER, TORI DARLENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/22/2021
|MESSNER, TORI DARLENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/22/2021
|MESSNER, TORI DARLENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/22/2021
|MESSNER, TORI DARLENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/22/2021
|MESSNER, TORI DARLENE
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND