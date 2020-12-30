Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 28, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/28/2020
|HAYNIE, THOMAS DODSON JR
|VIOLATION OF PROBATION
|12/28/2020
|JOHNSON, BRYAN MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/28/2020
|GARCIA, LEWIS MARTIN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/28/2020
|HERSHEY, JENNIFER LYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/28/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/28/2020
|BABSTOCK, NEAL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/28/2020
|BABSTOCK, NEAL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/28/2020
|BABSTOCK, NEAL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/28/2020
|RICHEY, MELISSA SUZANNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/28/2020
|RICHEY, MELISSA SUZANNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/28/2020
|RICHEY, MELISSA SUZANNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE