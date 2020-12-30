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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 28, 2020

Carroll County Times
Dec 30, 2020 11:56 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/28/2020HAYNIE, THOMAS DODSON JRVIOLATION OF PROBATION 
12/28/2020JOHNSON, BRYAN MICHAELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/28/2020GARCIA, LEWIS MARTINVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/28/2020HERSHEY, JENNIFER LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/28/2020EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/28/2020BABSTOCK, NEALCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/28/2020BABSTOCK, NEALCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/28/2020BABSTOCK, NEALCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/28/2020RICHEY, MELISSA SUZANNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/28/2020RICHEY, MELISSA SUZANNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/28/2020RICHEY, MELISSA SUZANNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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