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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 23, 2020

Carroll County Times
Dec 28, 2020 9:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/23/2020PFISTERER, CHARLES DALLASESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
12/23/2020MEEK, HEIDI ALICIACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/23/2020MEEK, HEIDI ALICIATHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
12/23/2020MEEK, HEIDI ALICIACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/23/2020MEEK, HEIDI ALICIACDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
12/23/2020MEEK, HEIDI ALICIACON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/23/2020MEEK, HEIDI ALICIATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/23/2020GOSS, EMILY ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/23/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2020HAINES, MICHAEL EUGENEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2020PARKS, CHAD ALANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2020PARKS, CHAD ALANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2020PARKS, CHAD ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/23/2020VAIL, TACY MARIEVIOL REL COND-PERS ELIG RELIEFRELEASED-UNSECURED BOND
12/23/2020MCFARLAND, ANTHONY WILLIAM-BOXCARVIOLATION OF PROBATION 
12/23/2020MCFARLAND, ANTHONY WILLIAM-BOXCARVIOLATION OF PROBATION

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