Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/23/2020
|PFISTERER, CHARLES DALLAS
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|GOSS, EMILY ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/23/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2020
|HAINES, MICHAEL EUGENE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2020
|PARKS, CHAD ALAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2020
|PARKS, CHAD ALAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2020
|PARKS, CHAD ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/23/2020
|VAIL, TACY MARIE
|VIOL REL COND-PERS ELIG RELIEF
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/23/2020
|MCFARLAND, ANTHONY WILLIAM-BOXCAR
|VIOLATION OF PROBATION
|12/23/2020
|MCFARLAND, ANTHONY WILLIAM-BOXCAR
|VIOLATION OF PROBATION