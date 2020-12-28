Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 24, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/24/2020
|PUMPHREY, GREGORY MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/24/2020
|PUMPHREY, GREGORY MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/24/2020
|PUMPHREY, GREGORY MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/24/2020
|PUMPHREY, GREGORY MICHAEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/24/2020
|PUMPHREY, GREGORY MICHAEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|ILLEGAL POSS AMMO
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|INTOXICATED ENDANGER
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|12/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME