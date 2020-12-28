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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 24, 2020

Carroll County Times
Dec 28, 2020 9:25 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/24/2020PUMPHREY, GREGORY MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/24/2020PUMPHREY, GREGORY MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/24/2020PUMPHREY, GREGORY MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/24/2020PUMPHREY, GREGORY MICHAELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
12/24/2020PUMPHREY, GREGORY MICHAELBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRILLEGAL POSS AMMO 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRFIREARM POSS W/FELONY CONVICTION 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRINTOXICATED ENDANGER 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRRECKLESS ENDANGERMENT 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRASSAULT-SECOND DEGREE 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRASSAULT-FIRST DEGREE 
12/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME

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