Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 19, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/19/2020
|JOSEPH, ABRAHAM PADAPARAMPIL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/19/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/19/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/19/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/19/2020
|LITTRELL, JOHNNY LEE JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/19/2020
|SCHULZE, STEPHEN ROBERT
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/19/2020
|SCHULZE, STEPHEN ROBERT
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/19/2020
|SCHULZE, STEPHEN ROBERT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/19/2020
|SCHULZE, STEPHEN ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/19/2020
|SCHULZE, STEPHEN ROBERT
|DRIV. FAIL TO STOP BEFORE (ENTER/CROSS) HWY FROM PRIVATE (RD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/19/2020
|SHIPP, BRITANY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/19/2020
|SHIPP, BRITANY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE