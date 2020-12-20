xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 19, 2020

Carroll County Times
Dec 20, 2020 10:52 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/19/2020JOSEPH, ABRAHAM PADAPARAMPILASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/19/2020RHOTEN, CHARLES LACEYRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
12/19/2020RHOTEN, CHARLES LACEYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/19/2020RHOTEN, CHARLES LACEYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/19/2020LITTRELL, JOHNNY LEE JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/19/2020SCHULZE, STEPHEN ROBERTNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/19/2020SCHULZE, STEPHEN ROBERTRECKLESS DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/19/2020SCHULZE, STEPHEN ROBERTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/19/2020SCHULZE, STEPHEN ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/19/2020SCHULZE, STEPHEN ROBERTDRIV. FAIL TO STOP BEFORE (ENTER/CROSS) HWY FROM PRIVATE (RDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/19/2020SHIPP, BRITANY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/19/2020SHIPP, BRITANY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement

Latest Carroll County Crime

Advertisement