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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 12, 2020

Carroll County Times
Dec 14, 2020 8:59 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/12/2020WATTS, KYLE EDWARDFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020WATTS, KYLE EDWARDFAIL/STOP AFTER ACC. W/DAMAGERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020WATTS, KYLE EDWARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020WATTS, KYLE EDWARDDUI PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020WATTS, KYLE EDWARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020BOLTON, MICHAEL BENJAMINDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020BOLTON, MICHAEL BENJAMINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020BOLTON, MICHAEL BENJAMINCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020BOLTON, MICHAEL BENJAMINPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/12/2020HARTMAN, LUCAS ALEXANDERFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
12/12/2020HARTMAN, LUCAS ALEXANDERMURDER - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
12/12/2020GREEN, RYAN MARCUSFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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