Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/12/2020
|WATTS, KYLE EDWARD
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|WATTS, KYLE EDWARD
|FAIL/STOP AFTER ACC. W/DAMAGE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|WATTS, KYLE EDWARD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|WATTS, KYLE EDWARD
|DUI PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|WATTS, KYLE EDWARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|BOLTON, MICHAEL BENJAMIN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|BOLTON, MICHAEL BENJAMIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|BOLTON, MICHAEL BENJAMIN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|BOLTON, MICHAEL BENJAMIN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/12/2020
|HARTMAN, LUCAS ALEXANDER
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|12/12/2020
|HARTMAN, LUCAS ALEXANDER
|MURDER - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/12/2020
|GREEN, RYAN MARCUS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC