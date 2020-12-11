Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/10/2020
|COCA, AMY LYN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/10/2020
|SARGENT, BROOK NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2020
|SARGENT, BROOK NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2020
|MILLER, MARK MALCOLM SR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2020
|MILLER, MARK MALCOLM SR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2020
|MILLER, MARK MALCOLM SR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2020
|KEITHLEY, SCOTT MATTHEW
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/10/2020
|MOELLER, DEBRA LEE
|CON-SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|12/10/2020
|MOELLER, DEBRA LEE
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|12/10/2020
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED ON BOND
|12/10/2020
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|12/10/2020
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|12/10/2020
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|12/10/2020
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|12/10/2020
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|12/10/2020
|MOELLER, DOUGLAS BRYAN
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|12/10/2020
|MOELLER, DOUGLAS BRYAN
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/10/2020
|MOELLER, DOUGLAS BRYAN
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|12/10/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC