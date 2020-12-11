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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 10, 2020

Carroll County Times
Dec 11, 2020 8:30 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/10/2020COCA, AMY LYNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/10/2020SARGENT, BROOK NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2020SARGENT, BROOK NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2020MILLER, MARK MALCOLM SR RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2020MILLER, MARK MALCOLM SR RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2020MILLER, MARK MALCOLM SRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2020KEITHLEY, SCOTT MATTHEWCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/10/2020MOELLER, DEBRA LEECON-SEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
12/10/2020MOELLER, DEBRA LEESEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
12/10/2020CARTY, LAUREN BROOKECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED ON BOND
12/10/2020CARTY, LAUREN BROOKECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
12/10/2020CARTY, LAUREN BROOKECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
12/10/2020CARTY, LAUREN BROOKECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
12/10/2020CARTY, LAUREN BROOKECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
12/10/2020CARTY, LAUREN BROOKECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
12/10/2020MOELLER, DOUGLAS BRYANCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
12/10/2020MOELLER, DOUGLAS BRYANSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
12/10/2020MOELLER, DOUGLAS BRYANSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
12/10/2020EALY, DONALD ALLENESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC

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