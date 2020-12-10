xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 9, 2020

Carroll County Times
Dec 10, 2020 9:46 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/9/2020FORD, RYAN JOSEPHVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
12/9/2020DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/9/2020BRAUN, KELLI LYNNERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/9/2020WILKERSON, JEFFREY RAHIEMFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
12/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/9/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/9/2020DUPREY, HEATHER LYNNFAILURE TO APPEAR 
12/9/2020DUPREY, HEATHER LYNNPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
12/9/2020DUPREY, HEATHER LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement

Latest Carroll County Crime

Advertisement