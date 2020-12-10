Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/9/2020
|FORD, RYAN JOSEPH
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|DUNKLEBERGER, CRAIG RICHARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|BRAUN, KELLI LYNNE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/9/2020
|WILKERSON, JEFFREY RAHIEM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/9/2020
|DUPREY, HEATHER LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|12/9/2020
|DUPREY, HEATHER LYNN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|12/9/2020
|DUPREY, HEATHER LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA