Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 8, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/8/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|HOLLAND, GEORGE WALTER
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|JOHNSON, JAMES EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|JOHNSON, JAMES EDWARD
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|JOHNSON, JAMES EDWARD
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|JOHNSON, JAMES EDWARD
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|NEAL, DANET LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|RUMBLE, RANDY ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|SCHROEDER, DANIEL MICHAEL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|SCHROEDER, DANIEL MICHAEL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|TABER, SCOTT ANDREW
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/8/2020
|TABER, SCOTT ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/8/2020
|WEDDLE, KEVIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|WEDDLE, KEVIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|WEDDLE, KEVIN LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/8/2020
|WETHERBEE, ASHLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/8/2020
|WETHERBEE, ASHLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/8/2020
|WETHERBEE, ASHLEY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE