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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 8, 2020

Carroll County Times
Dec 10, 2020 9:45 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/8/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/8/2020HOLLAND, GEORGE WALTERFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
12/8/2020JOHNSON, JAMES EDWARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/8/2020JOHNSON, JAMES EDWARDSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
12/8/2020JOHNSON, JAMES EDWARDSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
12/8/2020JOHNSON, JAMES EDWARDRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/8/2020NEAL, DANET LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/8/2020RUMBLE, RANDY ALLENASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/8/2020SCHROEDER, DANIEL MICHAELVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
12/8/2020SCHROEDER, DANIEL MICHAELVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
12/8/2020TABER, SCOTT ANDREW RELEASED-UNSECURED BOND
12/8/2020TABER, SCOTT ANDREWASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/8/2020WEDDLE, KEVIN LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/8/2020WEDDLE, KEVIN LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/8/2020WEDDLE, KEVIN LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/8/2020WETHERBEE, ASHLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/8/2020WETHERBEE, ASHLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/8/2020WETHERBEE, ASHLEYCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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