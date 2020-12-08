Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 7 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/7/2020
|BORRERO-MATOS, GAMMALIER ABDEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|BOSLEY, JOHN BRANDON
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|BOSLEY, JOHN BRANDON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|BOSLEY, JOHN BRANDON
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|12/7/2020
|GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|12/7/2020
|HEALY, FREDERICK MATTHEW
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/7/2020
|HURLINE, AMANDA GRACE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|KEENAN, ERIC AARON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/7/2020
|KEENAN, ERIC AARON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/7/2020
|ROCKETT, JOHN WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/7/2020
|SHOWERS, JASON ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/7/2020
|WATSON, DERRICK NEIL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC