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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 7 2020

Carroll County Times
Dec 08, 2020 8:29 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/7/2020BORRERO-MATOS, GAMMALIER ABDELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/7/2020BOSLEY, JOHN BRANDONSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
12/7/2020BOSLEY, JOHN BRANDONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/7/2020BOSLEY, JOHN BRANDONRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/7/2020GOODMAN, THOMAS WESLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/7/2020GOODMAN, THOMAS WESLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/7/2020GOODMAN, THOMAS WESLEYCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/7/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
12/7/2020GRAVES, DAYN ARTHUR BRADLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
12/7/2020HEALY, FREDERICK MATTHEWFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/7/2020HURLINE, AMANDA GRACEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/7/2020KEENAN, ERIC AARONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/7/2020KEENAN, ERIC AARONASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
12/7/2020ROCKETT, JOHN WILLIAMFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/7/2020SHOWERS, JASON ALLENASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/7/2020WATSON, DERRICK NEILDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC

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