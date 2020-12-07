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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 4, 2020

Carroll County Times
Dec 07, 2020 8:42 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASAATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
12/4/2020HENNESSIE, MARY COLEENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASAPASSING IN NO PASSING ZONERELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASAATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASAATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASANEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASARECKLESS DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASAPOSSESSING REVOKED LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASADRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020STALEY, KRISTOPHER ASADRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
12/4/2020DORRYCOTT, JAMES MICHAEL IIIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
12/4/2020WILLIAMS, TRENTITY NICHOLEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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