Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 4, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|12/4/2020
|HENNESSIE, MARY COLEEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|PASSING IN NO PASSING ZONE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|POSSESSING REVOKED LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/4/2020
|DORRYCOTT, JAMES MICHAEL III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|12/4/2020
|WILLIAMS, TRENTITY NICHOLE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC