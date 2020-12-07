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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 6 2020

Carroll County Times
Dec 07, 2020 8:55 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/6/2020PROPHET, RALPH THOMASASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
12/6/2020ROBERTS, MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
12/6/2020JOHNSON, BYRON EUGENE JRFAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020JOHNSON, BYRON EUGENE JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020JOHNSON, BYRON EUGENE JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020JOHNSON, BYRON EUGENE JR(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020JOHNSON, BYRON EUGENE JR(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020GUTIERREZ, TIANNA CARID SANCHEZINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020GUTIERREZ, TIANNA CARID SANCHEZOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020GUTIERREZ, TIANNA CARID SANCHEZASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/6/2020CROWL, LEE MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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