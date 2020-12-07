Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 6 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/6/2020
|PROPHET, RALPH THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|12/6/2020
|ROBERTS, MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/6/2020
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|GUTIERREZ, TIANNA CARID SANCHEZ
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|GUTIERREZ, TIANNA CARID SANCHEZ
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|GUTIERREZ, TIANNA CARID SANCHEZ
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/6/2020
|CROWL, LEE MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND