Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 3, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/3/2020
|JOHNSON, JAMAR ANTWAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2020
|JOHNSON, JAMAR ANTWAN
|OBT PROP BY CNTRFT $100-<$1500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2020
|JOHNSON, JAMAR ANTWAN
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2020
|COLTON, JAMES MATHEW
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|12/3/2020
|WAGNER, ROBERT COLLIN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/2020
|WAGNER, ROBERT COLLIN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|ALESSI, CAROLE LYNN BANKERT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|BODNAR, RYAN LAWRENCE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|BODNAR, RYAN LAWRENCE
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|BODNAR, RYAN LAWRENCE
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|JONES, BRANDON CHRISTOPHER
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/3/2020
|HARRY, TRAVIS JOHN
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|HARRY, TRAVIS JOHN
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|BARTON, CHARLES RALPH JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|BARTON, CHARLES RALPH JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/3/2020
|RUTTER, AARON SKYLAR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2020
|RUTTER, AARON SKYLAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2020
|RUTTER, AARON SKYLAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/3/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/3/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|MALICIOUS DESTRUCTION - SCHEME VALUE OVER $1,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/3/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/3/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/3/2020
|SMALL, JAMES THOMAS SR
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS