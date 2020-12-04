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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 3, 2020

Carroll County Times
Dec 04, 2020 8:52 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/3/2020JOHNSON, JAMAR ANTWANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2020JOHNSON, JAMAR ANTWANOBT PROP BY CNTRFT $100-<$1500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2020JOHNSON, JAMAR ANTWANCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2020COLTON, JAMES MATHEWVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
12/3/2020WAGNER, ROBERT COLLININTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
12/3/2020WAGNER, ROBERT COLLINDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
12/3/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/3/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
12/3/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
12/3/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
12/3/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/3/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/3/2020ALESSI, CAROLE LYNN BANKERTFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/3/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIIPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
12/3/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIIPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
12/3/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
12/3/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIICDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/3/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIICDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
12/3/2020BODNAR, RYAN LAWRENCEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/3/2020BODNAR, RYAN LAWRENCESEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
12/3/2020BODNAR, RYAN LAWRENCERAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
12/3/2020JONES, BRANDON CHRISTOPHERTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
12/3/2020HARRY, TRAVIS JOHNCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
12/3/2020HARRY, TRAVIS JOHNPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
12/3/2020BARTON, CHARLES RALPH JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/3/2020BARTON, CHARLES RALPH JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/3/2020RUTTER, AARON SKYLARCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2020RUTTER, AARON SKYLARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2020RUTTER, AARON SKYLARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/3/2020SMALL, JAMES THOMAS SRTHEFT LESS THAN $100.00HELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/3/2020SMALL, JAMES THOMAS SRMALICIOUS DESTRUCTION - SCHEME VALUE OVER $1,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/3/2020SMALL, JAMES THOMAS SRBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/3/2020SMALL, JAMES THOMAS SRBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/3/2020SMALL, JAMES THOMAS SRBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD ON MULTIPLE ARRESTS

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