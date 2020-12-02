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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 1, 2020

Carroll County Times
Dec 02, 2020 9:10 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/1/2020WHALEY, DUSTIN LEEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
12/1/2020DIAZ, CHAD CONRADTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
12/1/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020ZAGER, RAYMOND MICHAELFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/1/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/1/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/1/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/1/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
12/1/2020TOPPER, DAVID EUGENE IIIVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
12/1/2020EADER, DAVID LEEKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020EADER, DAVID LEEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020EADER, DAVID LEEDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020EADER, DAVID LEEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
12/1/2020EADER, DAVID LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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