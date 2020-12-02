Daily arrest report for those arrested in Carroll County Dec. 1, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/1/2020
|WHALEY, DUSTIN LEE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|12/1/2020
|DIAZ, CHAD CONRAD
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|12/1/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|ZAGER, RAYMOND MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|12/1/2020
|TOPPER, DAVID EUGENE III
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|12/1/2020
|EADER, DAVID LEE
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|EADER, DAVID LEE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|EADER, DAVID LEE
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|EADER, DAVID LEE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/1/2020
|EADER, DAVID LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND