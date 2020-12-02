Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/30/2020
|SHAFFER, SARAH ASHLYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|WHITE JR, DENNIS GENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/30/2020
|PARKER, JAYLYND DECARLOS
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|PARKER, JAYLYND DECARLOS
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|PARKER, JAYLYND DECARLOS
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|WHITE, DONISIO
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|WHITE, DONISIO
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|WHITE, DONISIO
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|WHITE, DONISIO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/30/2020
|BROWN, DOMINICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/2020
|ELLENBERGER, CODY MICHAEL
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC