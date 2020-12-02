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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 30, 2020

Carroll County Times
Dec 02, 2020 9:08 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/30/2020SHAFFER, SARAH ASHLYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/30/2020WHITE JR, DENNIS GENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/2020HAGA, KIRSTIN MARIEVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/30/2020PARKER, JAYLYND DECARLOSRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
11/30/2020PARKER, JAYLYND DECARLOSFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
11/30/2020PARKER, JAYLYND DECARLOSFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERHELD AT CCDC
11/30/2020WHITE, DONISIOTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/30/2020WHITE, DONISIOMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/30/2020WHITE, DONISIOMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/30/2020WHITE, DONISIOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/30/2020BROWN, DOMINICKFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/2020ELLENBERGER, CODY MICHAELVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/2020HAGA, KIRSTIN MARIEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC

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