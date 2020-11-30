Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 27, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/27/2020
|LOVE, LANDRIE ANTONIO
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/27/2020
|LOVE, LANDRIE ANTONIO
|FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25K
|HELD AT CCDC
|11/27/2020
|MAKEL, SHANAY SHURON
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/27/2020
|MAKEL, SHANAY SHURON
|FRAUD ID INFO THFT $1500-<$25K
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/27/2020
|NELSON, JAMES HENRY
|INTOXICATED ENDANGER
|11/27/2020
|NELSON, JAMES HENRY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/27/2020
|ALLEN, CLAYTON THOMAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|11/27/2020
|ALLEN, CLAYTON THOMAS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|11/27/2020
|ALLEN, CLAYTON THOMAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|11/27/2020
|ALLEN, CLAYTON THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/27/2020
|ALLEN, CLAYTON THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/27/2020
|LOVE, LANDRIE ANTONIO
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/27/2020
|LOVE, LANDRIE ANTONIO
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS