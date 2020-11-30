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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 27, 2020

Carroll County Times
Nov 30, 2020 8:39 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/27/2020LOVE, LANDRIE ANTONIOTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/27/2020LOVE, LANDRIE ANTONIOFRAUD ID INFO THFT $1500-<$25KHELD AT CCDC
11/27/2020MAKEL, SHANAY SHURONTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
11/27/2020MAKEL, SHANAY SHURONFRAUD ID INFO THFT $1500-<$25KRELEASED-UNSECURED BOND
11/27/2020NELSON, JAMES HENRYINTOXICATED ENDANGER 
11/27/2020NELSON, JAMES HENRYASSAULT-SECOND DEGREE 
11/27/2020ALLEN, CLAYTON THOMASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
11/27/2020ALLEN, CLAYTON THOMASDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
11/27/2020ALLEN, CLAYTON THOMASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
11/27/2020ALLEN, CLAYTON THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/27/2020ALLEN, CLAYTON THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/27/2020LOVE, LANDRIE ANTONIODRIVING WITHOUT LICENSEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/27/2020LOVE, LANDRIE ANTONIOATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD ON MULTIPLE ARRESTS

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