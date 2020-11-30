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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 25, 2020

Carroll County Times
Nov 30, 2020 8:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/25/2020THRIFT, KAITLIN CAROLYN ANNENEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
11/25/2020HEIMBERGER, JOSHUA DEVINNEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
11/25/2020BRYANT, HAKIM ASHANTIDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020BRYANT, HAKIM ASHANTIDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020BRYANT, HAKIM ASHANTIDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020BRYANT, HAKIM ASHANTIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARD(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARD(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARD(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARDILLEGAL POSS AMMORELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARDREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARDFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARDWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020MYERS, ALLEN EDWARDLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
11/25/2020WILSON, VICTORIA SUSANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/25/2020WILSON, VICTORIA SUSANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/25/2020WILSON, VICTORIA SUSANMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/25/2020WILSON, VICTORIA SUSANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/25/2020WILSON, VICTORIA SUSANESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
11/25/2020CANIPE, JESSE LOUINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/25/2020CANIPE, JESSE LOUASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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