Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/25/2020
|THRIFT, KAITLIN CAROLYN ANNE
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|HEIMBERGER, JOSHUA DEVIN
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|BRYANT, HAKIM ASHANTI
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|BRYANT, HAKIM ASHANTI
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|BRYANT, HAKIM ASHANTI
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|BRYANT, HAKIM ASHANTI
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|MYERS, ALLEN EDWARD
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/25/2020
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|WILSON, VICTORIA SUSAN
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|11/25/2020
|CANIPE, JESSE LOU
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/25/2020
|CANIPE, JESSE LOU
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE