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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 24, 2020

Carroll County Times
Nov 25, 2020 7:42 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/24/2020LOVELL, SHAWN CHRISTOPHERACT AS CONTRACTOR W/O LICENSEHELD AT CCDC
11/24/2020BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
11/24/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/24/2020WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/24/2020MARTINSON, WICASA TANKHALAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/24/2020MARTINSON, WICASA TANKHALAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/24/2020HALL, JESSIE BRADFORDCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
11/24/2020HALL, JESSIE BRADFORDCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
11/24/2020WEAVER, JEFFREY ALANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/24/2020SUMWALT, TESSA NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/24/2020FRIEZE, ZACHARY NICHOLASFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/24/2020FOOR, EDWARD EUGENEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/24/2020FOOR, EDWARD EUGENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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