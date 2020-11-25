Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 24, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/24/2020
|LOVELL, SHAWN CHRISTOPHER
|ACT AS CONTRACTOR W/O LICENSE
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|BELLUSCI, SAMUEL NICHOLAS
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/24/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/24/2020
|WELLNITZ, CHRISTINA MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/24/2020
|MARTINSON, WICASA TANKHALA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|MARTINSON, WICASA TANKHALA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|HALL, JESSIE BRADFORD
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|HALL, JESSIE BRADFORD
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|WEAVER, JEFFREY ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|SUMWALT, TESSA NICOLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|FRIEZE, ZACHARY NICHOLAS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|FOOR, EDWARD EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/24/2020
|FOOR, EDWARD EUGENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC