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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 23, 2020

Carroll County Times
Nov 24, 2020 8:40 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/23/2020DEMPSEY, NATHANIELFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
11/23/2020DEMPSEY, NATHANIELDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
11/23/2020SAMFORD, EMILIY ANNCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
11/23/2020HOLLAND, DENISE ANNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2020HOLLAND, DENISE ANNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/2020MARSCE, BRENDA LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/23/2020ZEILER, MICHAEL ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/23/2020ZEILER, MICHAEL ALLENCDS: POS W/I DIST: PCP/LSD/HALLUCINOGENHELD AT CCDC

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