Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/23/2020
|DEMPSEY, NATHANIEL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|11/23/2020
|DEMPSEY, NATHANIEL
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|11/23/2020
|SAMFORD, EMILIY ANN
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|11/23/2020
|HOLLAND, DENISE ANN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2020
|HOLLAND, DENISE ANN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/2020
|MARSCE, BRENDA LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/23/2020
|ZEILER, MICHAEL ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/23/2020
|ZEILER, MICHAEL ALLEN
|CDS: POS W/I DIST: PCP/LSD/HALLUCINOGEN
|HELD AT CCDC