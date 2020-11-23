Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 20, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/20/2020
|DOYLE, FRANKIE DEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|DOYLE, FRANKIE DEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|DOYLE, FRANKIE DEAN
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|GAITHER, ROXANNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/20/2020
|ROSS, ASHLEY RENEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/20/2020
|PATTON, AUSTIN DEGREY
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/20/2020
|PATTON, AUSTIN DEGREY
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/20/2020
|PATTON-PURTELL, KELLY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/20/2020
|HITCHENS, MORGAN ELIZABETH
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|REAL, DANA LYNN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|WASKIEWICZ, MILTON CHARLES
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|11/20/2020
|ANDERSON, TWYMAN MAURICE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC