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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 20, 2020

Carroll County Times
Nov 23, 2020 9:04 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/20/2020DOYLE, FRANKIE DEANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/20/2020DOYLE, FRANKIE DEANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/20/2020DOYLE, FRANKIE DEANESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
11/20/2020SNYDER, BRENT MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
11/20/2020GAITHER, ROXANNE FAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/20/2020ROSS, ASHLEY RENEEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/20/2020PATTON, AUSTIN DEGREYDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/20/2020PATTON, AUSTIN DEGREYINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/20/2020PATTON-PURTELL, KELLY ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/20/2020HITCHENS, MORGAN ELIZABETHFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/20/2020REAL, DANA LYNNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/20/2020WASKIEWICZ, MILTON CHARLESPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
11/20/2020ANDERSON, TWYMAN MAURICEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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