Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 16, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/16/2020
|MONTI, GALEN ROBERT JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|11/16/2020
|THOMAS, KELLY LYNN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/16/2020
|TATES, DANAE MAKIYA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2020
|PIERRE, JANI SURNETTA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2020
|JACKSON, NAJAY CINDYSIMONE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2020
|HOFFMAN, AUSTIN HOWARD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/2020
|LARSON, HOLLY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|11/16/2020
|LARSON, HOLLY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|11/16/2020
|LARSON, HOLLY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|11/16/2020
|CARDER, JUSTIN TYLER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/16/2020
|MELARA, ERICK GUSTAVO ADOLFO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/16/2020
|KANE, RIVER THOMAS
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2020
|KANE, RIVER THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2020
|GAGNON, JACOB ELI
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/16/2020
|FOWLER, WYATT NICHOLAS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/2020
|LARSON, HOLLY MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC