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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 16, 2020

Carroll County Times
Nov 23, 2020 9:01 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/16/2020MONTI, GALEN ROBERT JRCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
11/16/2020THOMAS, KELLY LYNNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/16/2020TATES, DANAE MAKIYATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2020PIERRE, JANI SURNETTATHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2020JACKSON, NAJAY CINDYSIMONETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2020HOFFMAN, AUSTIN HOWARDFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/16/2020LARSON, HOLLY MARIEFAILURE TO APPEAR 
11/16/2020LARSON, HOLLY MARIEFAILURE TO APPEAR 
11/16/2020LARSON, HOLLY MARIEFAILURE TO APPEAR 
11/16/2020CARDER, JUSTIN TYLERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/16/2020MELARA, ERICK GUSTAVO ADOLFOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/16/2020KANE, RIVER THOMASRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2020KANE, RIVER THOMASASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2020GAGNON, JACOB ELIFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/16/2020FOWLER, WYATT NICHOLASFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/2020LARSON, HOLLY MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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