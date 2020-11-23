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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 22, 2020

Carroll County Times
Nov 23, 2020 9:05 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/22/2020LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/22/2020BOZZELL, FAITH NICOLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2020BOZZELL, FAITH NICOLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2020BOZZELL, FAITH NICOLEALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2020BOZZELL, FAITH NICOLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2020NELSON, RAVEN TA'NAI KASHANAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/22/2020KEENAN, ERIC AARONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2020KEENAN, ERIC AARONASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/22/2020CANALES, DSHAWNTAII KITTYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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