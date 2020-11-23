Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 22, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|BOZZELL, FAITH NICOLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2020
|BOZZELL, FAITH NICOLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2020
|BOZZELL, FAITH NICOLE
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2020
|BOZZELL, FAITH NICOLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2020
|NELSON, RAVEN TA'NAI KASHANA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/22/2020
|KEENAN, ERIC AARON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2020
|KEENAN, ERIC AARON
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/22/2020
|CANALES, DSHAWNTAII KITTY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE