Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 15, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/15/2020
|COMPERE, JOHN WALSH
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/15/2020
|COMPERE, JOHN WALSH
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/15/2020
|HOLLIE, CHRISTOPHER ALLEN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED ON BOND
|11/15/2020
|HOLLIE, CHRISTOPHER ALLEN
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED ON BOND
|11/15/2020
|HOLLIE, CHRISTOPHER ALLEN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED ON BOND
|11/15/2020
|HOLLIE, CHRISTOPHER ALLEN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|11/15/2020
|THOMAS, TYLER JAMESON
|ASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.
|HELD AT CCDC
|11/15/2020
|THOMAS, TYLER JAMESON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC