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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 15, 2020

Carroll County Times
Nov 19, 2020 7:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/15/2020COMPERE, JOHN WALSHPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/15/2020COMPERE, JOHN WALSHPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/15/2020HOLLIE, CHRISTOPHER ALLENDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED ON BOND
11/15/2020HOLLIE, CHRISTOPHER ALLENKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED ON BOND
11/15/2020HOLLIE, CHRISTOPHER ALLENDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED ON BOND
11/15/2020HOLLIE, CHRISTOPHER ALLENATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED ON BOND
11/15/2020THOMAS, TYLER JAMESONASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.HELD AT CCDC
11/15/2020THOMAS, TYLER JAMESONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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