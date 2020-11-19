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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 17, 2020

Carroll County Times
Nov 19, 2020 7:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition  
11/17/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
11/17/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
11/17/2020KIRKNER, BRIAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE  
11/17/2020BEACH, JAMES RYANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC  
11/17/2020BECKER, PAUL RYAN JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC 

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