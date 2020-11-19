Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 17, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/17/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/17/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/17/2020
|KIRKNER, BRIAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/17/2020
|BEACH, JAMES RYAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/17/2020
|BECKER, PAUL RYAN JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC