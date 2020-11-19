Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 18, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/18/2020
|DECORSE, DEBORAH JAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|DECORSE, DEBORAH JAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|DESBIEN, DAVID PHILLIP
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|DESBIEN, DAVID PHILLIP
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|PEARSON, CANDICE NMN
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/18/2020
|QUESENBERRY, SUMMAR RENEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|SMITH, CHARLES LEROY
|PAROLE RETAKE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/18/2020
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/18/2020
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/18/2020
|SPIVEY, GARLAND RANDALL JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|SPIVEY, GARLAND RANDALL JR
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/2020
|THOMAS, PAUL ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/18/2020
|THOMAS, PAUL ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/18/2020
|THOMAS, PAUL ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/18/2020
|THOMAS, PAUL ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/18/2020
|THOMAS, PAUL ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/18/2020
|THOMAS, PAUL ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC