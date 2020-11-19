xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 18, 2020

Carroll County Times
Nov 19, 2020 8:38 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/18/2020DECORSE, DEBORAH JAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020DECORSE, DEBORAH JAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020DESBIEN, DAVID PHILLIPCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020DESBIEN, DAVID PHILLIPCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020PEARSON, CANDICE NMNCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/18/2020QUESENBERRY, SUMMAR RENEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020SMITH, CHARLES LEROYPAROLE RETAKERELEASED TO OTHER AGENCY
11/18/2020SMITH, JOAQUIN ANTONIOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/18/2020SMITH, JOAQUIN ANTONIOVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/18/2020SPIVEY, GARLAND RANDALL JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020SPIVEY, GARLAND RANDALL JRDRIVING ON SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/2020THOMAS, PAUL ANDREWFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/18/2020THOMAS, PAUL ANDREWFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/18/2020THOMAS, PAUL ANDREWASSAULT-SECOND DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/18/2020THOMAS, PAUL ANDREWFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/18/2020THOMAS, PAUL ANDREWFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/18/2020THOMAS, PAUL ANDREWFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement