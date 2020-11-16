Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/13/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/13/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/13/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/13/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/2020
|HAGA, KIRSTIN MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/2020
|HAWKINS, DAJUAN GERAD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/13/2020
|LITTRELL, JOHNNY JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/13/2020
|SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JR
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/13/2020
|VIDRINE, ROBERT ABDON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/13/2020
|VON RIEGEN, WILLIAM
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/13/2020
|VON RIEGEN, WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC