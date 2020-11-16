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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 13, 2020

Carroll County Times
Nov 16, 2020 8:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/13/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/13/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/13/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/13/2020HAGA, KIRSTIN MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/13/2020HAGA, KIRSTIN MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/13/2020HAGA, KIRSTIN MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/13/2020HAGA, KIRSTIN MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/13/2020HAGA, KIRSTIN MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/13/2020HAWKINS, DAJUAN GERADFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/13/2020LITTRELL, JOHNNY JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/13/2020SALZMAN, TIMOTHY EDWIN JR(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLHELD AT CCDC
11/13/2020VIDRINE, ROBERT ABDONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/13/2020VON RIEGEN, WILLIAMVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/13/2020VON RIEGEN, WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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