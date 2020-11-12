Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 11, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/11/2020
|COON, TRACY ELIZABETH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/2020
|FOUTS, CARL ALEXANDER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/11/2020
|FOUTS, CARL ALEXANDER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/11/2020
|LOCKARD, SUSAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|LOCKARD, SUSAN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|LOCKARD, SUSAN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|LOCKARD, SUSAN
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|LOCKARD, SUSAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|BAUERLINE, MICHAEL
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|BAUERLINE, MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|BAUERLINE, MICHAEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|BAUERLINE, MICHAEL
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|BAUERLINE, MICHAEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|KOONTZ, EDWARD ALLAN
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/2020
|KOONTZ, EDWARD ALLAN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/2020
|KOONTZ, EDWARD ALLAN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/2020
|KOONTZ, EDWARD ALLAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/2020
|KOONTZ, EDWARD ALLAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/2020
|VON RIEGEN, TERESA MARIE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/11/2020
|VON RIEGEN, TERESA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC