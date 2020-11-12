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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 11, 2020

Carroll County Times
Nov 12, 2020 7:53 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/11/2020COON, TRACY ELIZABETHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/2020FOUTS, CARL ALEXANDERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/11/2020FOUTS, CARL ALEXANDERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/11/2020LOCKARD, SUSANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
11/11/2020LOCKARD, SUSANTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/11/2020LOCKARD, SUSANBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
11/11/2020LOCKARD, SUSANBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
11/11/2020LOCKARD, SUSANBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/11/2020BAUERLINE, MICHAEL TRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
11/11/2020BAUERLINE, MICHAEL THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/11/2020BAUERLINE, MICHAEL BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
11/11/2020BAUERLINE, MICHAEL BURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
11/11/2020BAUERLINE, MICHAEL BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/11/2020KOONTZ, EDWARD ALLANDRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/2020KOONTZ, EDWARD ALLANDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/2020KOONTZ, EDWARD ALLANDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/2020KOONTZ, EDWARD ALLANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/2020KOONTZ, EDWARD ALLANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/2020VON RIEGEN, TERESA MARIEVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/11/2020VON RIEGEN, TERESA MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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