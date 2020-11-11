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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 10, 2020

Carroll County Times
Nov 11, 2020 7:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/10/2020MAYS, ELIJAH NMNDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
11/10/2020MAYS, ELIJAH NMNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/10/2020MAYS, ELIJAH NMNCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
11/10/2020SELBY, CHRISTOPHER RYANCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
11/10/2020FORBES, WILLIAM ANDREWDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020FORBES, WILLIAM ANDREWHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020FORBES, WILLIAM ANDREWLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020FORBES, WILLIAM ANDREWLOADED HANDGUN ON PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020FORBES, WILLIAM ANDREWWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020BROWN, BRE ANNA MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020WATKINS, ALPHONZO EUGENEPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-UNSECURED BOND
11/10/2020BYRNES, JEREMYVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/10/2020TENNANT, TYLER NYLESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/10/2020SANDOVAL, JOSE RODRIGOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/10/2020HUMMEL, STEPHEN MICHAELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/10/2020BARNES, CODY JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
11/10/2020BARNES, CODY JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
11/10/2020BARNES, CODY JACOBVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
11/10/2020BARNES, CODY JACOBESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
11/10/2020ODEA, LAUREN AMANDACDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/10/2020ODEA, LAUREN AMANDACDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/10/2020ODEA, LAUREN AMANDACDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/10/2020ODEA, LAUREN AMANDACDS: POSSESS-NOT MARIJUANA

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