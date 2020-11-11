Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/10/2020
|MAYS, ELIJAH NMN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|MAYS, ELIJAH NMN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|MAYS, ELIJAH NMN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|SELBY, CHRISTOPHER RYAN
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|FORBES, WILLIAM ANDREW
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|FORBES, WILLIAM ANDREW
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|FORBES, WILLIAM ANDREW
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|FORBES, WILLIAM ANDREW
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|FORBES, WILLIAM ANDREW
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|BROWN, BRE ANNA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|WATKINS, ALPHONZO EUGENE
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/10/2020
|BYRNES, JEREMY
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|TENNANT, TYLER NYLES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|SANDOVAL, JOSE RODRIGO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|HUMMEL, STEPHEN MICHAEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|BARNES, CODY JACOB
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|BARNES, CODY JACOB
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|11/10/2020
|ODEA, LAUREN AMANDA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/10/2020
|ODEA, LAUREN AMANDA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/10/2020
|ODEA, LAUREN AMANDA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/10/2020
|ODEA, LAUREN AMANDA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA