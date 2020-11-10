Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 9, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/9/2020
|BOSLEY, JEFFREY EDWARD
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|BROWN, NIKELAH MITCHETTA
|FAILURE TO APPEAR
|11/9/2020
|BROWN, NIKELAH MITCHETTA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|11/9/2020
|BROWN, NIKELAH MITCHETTA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/9/2020
|BROWN, NIKELAH MITCHETTA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/9/2020
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|GANT, ERIC ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|GLASS, MATTHEW PATRICK
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|LUNDY, WILLIAM CHARLES
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|MOFFITT, MICHAEL SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/9/2020
|RENO, BRIDGET LEE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/9/2020
|ROSS, MICHAEL JAY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC