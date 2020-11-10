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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 9, 2020

Carroll County Times
Nov 10, 2020 7:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/9/2020BOSLEY, JEFFREY EDWARDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/9/2020BROWN, NIKELAH MITCHETTAFAILURE TO APPEAR 
11/9/2020BROWN, NIKELAH MITCHETTATHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
11/9/2020BROWN, NIKELAH MITCHETTACDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/9/2020BROWN, NIKELAH MITCHETTACDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/9/2020BROWN, TEMPEST AMBER-LEETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/9/2020GANT, ERIC ANTHONYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/9/2020GLASS, MATTHEW PATRICKHOME INVASIONHELD AT CCDC
11/9/2020LUNDY, WILLIAM CHARLESDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/9/2020MEEK, HEIDI ALICIAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/9/2020MEEK, HEIDI ALICIAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/9/2020MEEK, HEIDI ALICIAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/9/2020MOFFITT, MICHAEL SCOTTFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/9/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/9/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/9/2020RENO, BRIDGET LEEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/9/2020ROSS, MICHAEL JAYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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