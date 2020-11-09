Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 4, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/4/2020
|GARNER, JODY ELLEN
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/4/2020
|MARKS, ANDREA NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2020
|MARKS, ANDREA NICOLE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/4/2020
|OQUINN, KAELAH JINELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/4/2020
|ALEXANDER, BRADLEY LEE
|BD CHECK/ISSUE LESS $100
|HELD AT CCDC
|11/4/2020
|ALEXANDER, BRADLEY LEE
|BD CHECK/ISSUE LESS $100
|HELD AT CCDC