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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 4, 2020

Carroll County Times
Nov 09, 2020 8:03 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/4/2020GARNER, JODY ELLEN(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/4/2020MARKS, ANDREA NICOLEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2020MARKS, ANDREA NICOLEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/4/2020OQUINN, KAELAH JINELLEVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/4/2020ALEXANDER, BRADLEY LEEBD CHECK/ISSUE LESS $100HELD AT CCDC
11/4/2020ALEXANDER, BRADLEY LEEBD CHECK/ISSUE LESS $100HELD AT CCDC

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