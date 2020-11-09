Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 6, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/6/2020
|BOATENG, BRIGHT
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|PARKE, DAVID SCOTT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|ALTMAN, RICHARD ELLIOT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|ALTMAN, RICHARD ELLIOT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|NEUBAUER, KYLE PATRICK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|GAGNON, JACOB ELI
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|GAGNON, JACOB ELI
|ATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|HART, JOHNATHON FRANCIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/2020
|HART, JOHNATHON FRANCIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/2020
|HART, JOHNATHON FRANCIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/2020
|HART, JOHNATHON FRANCIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/2020
|WALSH, KELLY ANN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|WALSH, KELLY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|WALSH, KELLY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|WALSH, KELLY ANN
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|WALSH, KELLY ANN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|WALSH, KELLY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|BRADY, OLIVIA LYNN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|VELASQUEZ-HERNANDEZ, LEONEL
|MURDER - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|QUESENBERRY, TRINITY LICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|RUTTER, DYLAN ELLIS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|SNYDER, CHRISTOPHER MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/6/2020
|HARRINGTON, ALEXANDER EDWARD
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/2020
|HARRINGTON, ALEXANDER EDWARD
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE