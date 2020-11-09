xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 6, 2020

Carroll County Times
Nov 09, 2020 7:58 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/6/2020BOATENG, BRIGHTMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/6/2020PARKE, DAVID SCOTTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/6/2020ALTMAN, RICHARD ELLIOTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020ALTMAN, RICHARD ELLIOTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020NEUBAUER, KYLE PATRICKASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/6/2020GAGNON, JACOB ELIFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERHELD AT CCDC
11/6/2020GAGNON, JACOB ELIATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/6/2020HART, JOHNATHON FRANCISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/6/2020HART, JOHNATHON FRANCISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/6/2020HART, JOHNATHON FRANCISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/6/2020HART, JOHNATHON FRANCISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/6/2020WALSH, KELLY ANNINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020WALSH, KELLY ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020WALSH, KELLY ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020WALSH, KELLY ANNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020WALSH, KELLY ANNDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020WALSH, KELLY ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020BRADY, OLIVIA LYNNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020VELASQUEZ-HERNANDEZ, LEONELMURDER - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/6/2020QUESENBERRY, TRINITY LICHELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/6/2020RUTTER, DYLAN ELLISFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020SNYDER, CHRISTOPHER MICHAELVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/6/2020HARRINGTON, ALEXANDER EDWARDLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/2020HARRINGTON, ALEXANDER EDWARDHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement