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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 3, 2020

Carroll County Times
Nov 04, 2020 9:02 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/3/2020MILLER, PAUL CREIGHTONFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/3/2020MILLER, PAUL CREIGHTONFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/3/2020BANKY, RUSSELL JAMESTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
11/3/2020BANKY, RUSSELL JAMESPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYHELD AT CCDC
11/3/2020OQUINN, KAELAH JINELLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/3/2020BONNETT, KATHY JAYNEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/3/2020COATES, WARRINGTON EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/3/2020BROWN, CHEZ CARLOSCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/3/2020BROWN, CHEZ CARLOSCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/3/2020BROWN, CHEZ CARLOSCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
11/3/2020JOHNSON, TAVON ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/3/2020JOHNSON, TAVON ANTHONYCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
11/3/2020MELTON, CHEZ DARRELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/3/2020MELTON, CHEZ DARRELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/3/2020MELTON, CHEZ DARRELLECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/3/2020COATES, WARRINGTON EDWARDFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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