Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 3, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/3/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/3/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/3/2020
|BANKY, RUSSELL JAMES
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|BANKY, RUSSELL JAMES
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|OQUINN, KAELAH JINELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|BONNETT, KATHY JAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/3/2020
|COATES, WARRINGTON EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/3/2020
|BROWN, CHEZ CARLOS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|BROWN, CHEZ CARLOS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|BROWN, CHEZ CARLOS
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|JOHNSON, TAVON ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|JOHNSON, TAVON ANTHONY
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|11/3/2020
|MELTON, CHEZ DARRELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/3/2020
|MELTON, CHEZ DARRELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/3/2020
|MELTON, CHEZ DARRELLE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/3/2020
|COATES, WARRINGTON EDWARD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND