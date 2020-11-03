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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 2, 2020

Carroll County Times
Nov 03, 2020 9:06 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/2/2020LIGGONS, ASIA JANAETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2020LIGGONS, ASIA JANAETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2020LIGGONS, ASIA JANAETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/2/2020KEIPER, ROGER ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/2/2020HOPKINS, CHARLES ROBERT JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/2/2020RAM, NATHU NMNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/2/2020GREENE, DAESEAN MALIKSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD AT CCDC
11/2/2020KEYS, ANGELA JADECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/2/2020ROCHE, SOLMARIZFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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