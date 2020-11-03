Daily arrest report for those arrested in Carroll County Nov. 2, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/2/2020
|LIGGONS, ASIA JANAE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2020
|LIGGONS, ASIA JANAE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2020
|LIGGONS, ASIA JANAE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/2/2020
|KEIPER, ROGER ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/2/2020
|HOPKINS, CHARLES ROBERT JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/2/2020
|RAM, NATHU NMN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/2/2020
|GREENE, DAESEAN MALIK
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD AT CCDC
|11/2/2020
|KEYS, ANGELA JADE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/2/2020
|ROCHE, SOLMARIZ
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND