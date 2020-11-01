Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/30/2020
|BITTO, TARA NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/2020
|BLUBAUGH, DARYL NELSON
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/2020
|BOESE, ASHLEY ROSE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|10/30/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/2020
|FORSYTHE, SIMONNE MARI
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/2020
|FRALEY, TIMOTHY R
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/2020
|FRALEY, TIMOTHY R
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/2020
|FRALEY, TIMOTHY R
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/2020
|FRALEY, TIMOTHY R
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/2020
|GRAHAM, MARCUS CAGER ADISA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/30/2020
|PENNINGTON, FRANK MARCUS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/2020
|TINGLER, CHRISTINE SUMMER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC