xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 30, 2020

Carroll County Times
Nov 01, 2020 12:06 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/30/2020BITTO, TARA NICOLEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/2020BLUBAUGH, DARYL NELSONFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/2020BOESE, ASHLEY ROSEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
10/30/2020CRANE, JAMES PATRICKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/2020CRANE, JAMES PATRICKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/2020FORSYTHE, SIMONNE MARICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/2020FRALEY, TIMOTHY RCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/2020FRALEY, TIMOTHY RCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/2020FRALEY, TIMOTHY RCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/2020FRALEY, TIMOTHY RPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/2020GRAHAM, MARCUS CAGER ADISAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/30/2020PENNINGTON, FRANK MARCUSFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/2020TINGLER, CHRISTINE SUMMERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement