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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 27, 2020

Carroll County Times
Oct 29, 2020 9:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/27/2020NAGY, MATTHEW ALANCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/27/2020NAGY, MATTHEW ALANCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/27/2020NAGY, MATTHEW ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020NAGY, MATTHEW ALANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/27/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONHELD AT CCDC
10/27/2020KATZ, MICHAEL WILLIAMFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERHELD AT CCDC
10/27/2020KATZ, MICHAEL WILLIAMMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/27/2020KATZ, MICHAEL WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020KATZ, MICHAEL WILLIAMTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/27/2020GREENFIELD, AMANDA LEIGHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/27/2020GREENFIELD, AMANDA LEIGHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEEILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEEFIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIMEHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEEFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEEREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEEPOSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21HELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEEWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/27/2020HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC

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