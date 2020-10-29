Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 27, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/27/2020
|NAGY, MATTHEW ALAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|NAGY, MATTHEW ALAN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|NAGY, MATTHEW ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|NAGY, MATTHEW ALAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|KATZ, MICHAEL WILLIAM
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|KATZ, MICHAEL WILLIAM
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|KATZ, MICHAEL WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|KATZ, MICHAEL WILLIAM
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|GREENFIELD, AMANDA LEIGH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|FIREARM/DRUG TRAFFICKING CRIME
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/27/2020
|HARBESON, ZACHARY WILLIAM LEE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC