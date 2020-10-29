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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 28, 2020

Carroll County Times
Oct 29, 2020 9:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/28/2020BULL, RICHARD DONALDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/28/2020BULL, RICHARD DONALDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/28/2020KING, LISA DARLENETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/28/2020BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/28/2020BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/28/2020BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONYCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
10/28/2020BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONYCDS: POSS W/I DIST: NARC 
10/28/2020DRAKE, DANTE MCCOY JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
10/28/2020DRAKE, DANTE MCCOY JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/28/2020DRAKE, DANTE MCCOY JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/28/2020DRAKE, DANTE MCCOY JRCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+ 
10/28/2020DRAKE, DANTE MCCOY JRCDS: POSS W/I DIST: NARC 
10/28/2020WARD, JAMES ALLEN JRHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
10/28/2020WARD, JAMES ALLEN JRLOADED HANDGUN IN VEHICLEHELD AT CCDC
10/28/2020WARD, JAMES ALLEN JRILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
10/28/2020WARD, JAMES ALLEN JRREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
10/28/2020SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUSFAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUSFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUSFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUSFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUSDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020TESAR, ERIC TERRYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/28/2020CAMPBELL, COREYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/28/2020CAMPBELL, COREYASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/28/2020HAYNES, TABBATHA ANNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/28/2020GOODING, JEFFREY KERRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020GOODING, JEFFREY KERRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020GOODING, JEFFREY KERRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020GOODING, JEFFREY KERRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/28/2020RAUCK, LINDSAY LOUISEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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