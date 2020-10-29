Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 28, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/28/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|BULL, RICHARD DONALD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|KING, LISA DARLENE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/28/2020
|BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/28/2020
|BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONY
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|10/28/2020
|BRECKENRIDGE, VINCENT ANTHONY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|10/28/2020
|DRAKE, DANTE MCCOY JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|10/28/2020
|DRAKE, DANTE MCCOY JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/28/2020
|DRAKE, DANTE MCCOY JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/28/2020
|DRAKE, DANTE MCCOY JR
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|10/28/2020
|DRAKE, DANTE MCCOY JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|10/28/2020
|WARD, JAMES ALLEN JR
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|WARD, JAMES ALLEN JR
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|WARD, JAMES ALLEN JR
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|WARD, JAMES ALLEN JR
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUS
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUS
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUS
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUS
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|SALAZAR-ZACARIAS, GONZALO DE JESUS
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|TESAR, ERIC TERRY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/28/2020
|CAMPBELL, COREY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|CAMPBELL, COREY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|HAYNES, TABBATHA ANN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/28/2020
|GOODING, JEFFREY KERR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|GOODING, JEFFREY KERR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|GOODING, JEFFREY KERR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|GOODING, JEFFREY KERR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/28/2020
|RAUCK, LINDSAY LOUISE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC