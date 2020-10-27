Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 26, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/26/2020
|DOYLE, ROBERT EASTWOOD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/26/2020
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/26/2020
|HAZELTON, OCTAVIA SHERE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/26/2020
|RENO, BRIDGET LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/26/2020
|FULCHER, ROBERT ALEX
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/26/2020
|BROWN, MICHAEL ANTHONY
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/26/2020
|BROWN, MICHAEL ANTHONY
|MURDER - FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/26/2020
|SHIPLEY, CHARLES RANDOLPH JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC