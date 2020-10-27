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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 26, 2020

Carroll County Times
Oct 27, 2020 10:01 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/26/2020DOYLE, ROBERT EASTWOODCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/26/2020HAULER, ANDREW JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/26/2020HAZELTON, OCTAVIA SHEREVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/26/2020RENO, BRIDGET LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
10/26/2020FULCHER, ROBERT ALEXVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/26/2020BROWN, MICHAEL ANTHONYFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/26/2020BROWN, MICHAEL ANTHONYMURDER - FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/26/2020SHIPLEY, CHARLES RANDOLPH JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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