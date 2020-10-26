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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 23, 2020

Carroll County Times
Oct 26, 2020 8:08 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/23/2020MYERS, JEROME LEE JRTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/23/2020DIX, KEVIN MICHAELCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
10/23/2020BARTON, PATRICIA ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/23/2020BECKER, MORGAN ELAINEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020DEVEAS, BRUCE RANDALL JRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
10/23/2020DEVEAS, BRUCE RANDALL JRWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
10/23/2020DEVEAS, BRUCE RANDALL JRLOADED HANDGUN IN VEHICLEHELD AT CCDC
10/23/2020DEVEAS, BRUCE RANDALL JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/23/2020DEVEAS, BRUCE RANDALL JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/23/2020DEVEAS, BRUCE RANDALL JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/23/2020HURLINE, AMANDA GRACEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
10/23/2020HURLINE, AMANDA GRACEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
10/23/2020NETHKIN, JOSEPH VERNONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020ROBERTSON, JOSHUA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/23/2020ROBERTSON, JOSHUA LEECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
10/23/2020LYNCH, CHARLES FRANK IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020KEENE, CUTLER JAYESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/23/2020WELLNITZ, ERICK THOMASVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/23/2020SUDI, STEPHANIEPERJURY: AFFIDAVIT REQUIRED BY GOVERNMENTHELD AT CCDC
10/23/2020SUDI, STEPHANIEPUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATIONHELD AT CCDC
10/23/2020SUDI, STEPHANIEFRAUD-WELFAREHELD AT CCDC
10/23/2020SUDI, STEPHANIETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
10/23/2020SUDI, STEPHANIETHEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
10/23/2020SUDI, STEPHANIEFRAUD-OBTAIN DRUG/MEDICAL CARE $1,500+HELD AT CCDC
10/23/2020FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOADRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOADRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOADRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOADRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/2020GONZALEZ, RONY ARIELINDECENT EXPOSURE

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