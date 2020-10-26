Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/23/2020
|MYERS, JEROME LEE JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|DIX, KEVIN MICHAEL
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|BARTON, PATRICIA ANN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|BECKER, MORGAN ELAINE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|DEVEAS, BRUCE RANDALL JR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|DEVEAS, BRUCE RANDALL JR
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|DEVEAS, BRUCE RANDALL JR
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|DEVEAS, BRUCE RANDALL JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|DEVEAS, BRUCE RANDALL JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|DEVEAS, BRUCE RANDALL JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|HURLINE, AMANDA GRACE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/23/2020
|HURLINE, AMANDA GRACE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/23/2020
|NETHKIN, JOSEPH VERNON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|ROBERTSON, JOSHUA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|ROBERTSON, JOSHUA LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|LYNCH, CHARLES FRANK III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|KEENE, CUTLER JAY
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|WELLNITZ, ERICK THOMAS
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|SUDI, STEPHANIE
|PERJURY: AFFIDAVIT REQUIRED BY GOVERNMENT
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|SUDI, STEPHANIE
|PUBLIC ASSISTANCE - FALSE APPLICATION
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|SUDI, STEPHANIE
|FRAUD-WELFARE
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|SUDI, STEPHANIE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|SUDI, STEPHANIE
|THEFT SCHEME: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|SUDI, STEPHANIE
|FRAUD-OBTAIN DRUG/MEDICAL CARE $1,500+
|HELD AT CCDC
|10/23/2020
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/2020
|GONZALEZ, RONY ARIEL
|INDECENT EXPOSURE