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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 24, 2020

Carroll County Times
Oct 26, 2020 8:11 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/24/2020BATTIN, HARRY CORNELIUS IVCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020BATTIN, HARRY CORNELIUS IVCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020BATTIN, HARRY CORNELIUS IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIICDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/24/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIICDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/24/2020KIDWELL, JOHN ANTHONY IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/24/2020FLETCHER, ABBY LEIGHOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020FLETCHER, ABBY LEIGHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020FLETCHER, ABBY LEIGHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020FLETCHER, ABBY LEIGHALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020FLETCHER, ABBY LEIGHALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020FLETCHER, ABBY LEIGHALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
10/24/2020KENNEDY, ROBERT EARLRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/24/2020KENNEDY, ROBERT EARLASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/24/2020KENNEDY, ROBERT EARLASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/24/2020HARRISON, ATIBA HASANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC

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