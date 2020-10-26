Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 24, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/24/2020
|BATTIN, HARRY CORNELIUS IV
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|BATTIN, HARRY CORNELIUS IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|BATTIN, HARRY CORNELIUS IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/24/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/24/2020
|KIDWELL, JOHN ANTHONY III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/24/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/24/2020
|KENNEDY, ROBERT EARL
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/24/2020
|KENNEDY, ROBERT EARL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/24/2020
|KENNEDY, ROBERT EARL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/24/2020
|HARRISON, ATIBA HASAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC