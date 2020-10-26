Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/25/2020
|SHIFFLETT, PATRICK
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/25/2020
|WRIGHT, WILLIAM KELLY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/2020
|WRIGHT, WILLIAM KELLY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/2020
|WRIGHT, WILLIAM KELLY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/2020
|WRIGHT, JUSTIN EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/25/2020
|WRIGHT, JUSTIN EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/25/2020
|WRIGHT, JUSTIN EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/25/2020
|WRIGHT, JUSTIN EUGENE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|10/25/2020
|WRIGHT, JUSTIN EUGENE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|10/25/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/25/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/25/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/25/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/25/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|10/25/2020
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/25/2020
|TIGLIO, SUSAN JENNIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/2020
|BRANCH, AMANDA ANN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC