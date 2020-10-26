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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Oct. 25, 2020

Carroll County Times
Oct 26, 2020 8:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/25/2020SHIFFLETT, PATRICK(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
10/25/2020WRIGHT, WILLIAM KELLYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/2020WRIGHT, WILLIAM KELLYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/2020WRIGHT, WILLIAM KELLYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/2020WRIGHT, JUSTIN EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/25/2020WRIGHT, JUSTIN EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/25/2020WRIGHT, JUSTIN EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/25/2020WRIGHT, JUSTIN EUGENEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
10/25/2020WRIGHT, JUSTIN EUGENEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
10/25/2020STAMIDIS, ELIAS LOUISDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
10/25/2020STAMIDIS, ELIAS LOUIS(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
10/25/2020STAMIDIS, ELIAS LOUIS(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
10/25/2020STAMIDIS, ELIAS LOUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
10/25/2020FLETCHER, ABBY LEIGHOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
10/25/2020FLETCHER, ABBY LEIGHDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
10/25/2020TIGLIO, SUSAN JENNIEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/2020BRANCH, AMANDA ANNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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